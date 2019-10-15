Не суй свой нос. Компании запрещено знать, зачем ИФНС документы по контрагенту

Пермская налоговая потребовала у компании «Ростинвестлизинг» договоры аренды, счета-фактуры, товарные накладные и т.д. по контрагенту «Чайковский кирпичный завод» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

Документы требовались вне рамок проверки. Инспекция действительно может требовать документы вне рамок проверки, но:

– должна быть обоснованная необходимость в этих документах;

– документы могут требоваться по конкретной сделке (п.2 ст.93.1 НК).

То есть вне рамок проверки истребовать документы за период инспекция по НК не может. Компания документы не подала и пошла в суд. И там выяснилось, что суды очень интересно толкуют Налоговый кодекс, поясняют «Налоговые адвокаты».

Компания заявила, что инспекция не доказала обоснованную необходимость в получении документов и вообще документы требуются безосновательно. Но суд сказал, что:

– инспекция не обязана обосновывать необходимость истребования документов: «аргументы заявителя об обязанности налогового органа раскрыть обоснованную необходимость получения документов суд находит несостоятельными»

– Статья 93.1 говорит о том, что документы запрашиваются в служебных целях, значит, все в порядке.

– Для пущей важности суд сослался на несколько актов Конституционного суда, из которых следует, что у налоговой имеется контрольная функция, которую та осуществляет самостоятельно. Поэтому налоговая сама решает, целесообразно проведение конкретного контрольного мероприятия или нет. В пределах кодекса, конечно.

Так решили три инстанции. Неизвестно, решила ли компания идти в ВС РФ.

Если такой подход распространится, то инспекции получат возможность истребовать документы за период времени вне рамок проверки. Какая разница, что в НК у инспекции такого права нет?