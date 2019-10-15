Клерк.Ру

Не суй свой нос. Компании запрещено знать, зачем ИФНС документы по контрагенту

Пермская налоговая потребовала у компании «Ростинвестлизинг» договоры аренды, счета-фактуры, товарные накладные и т.д. по контрагенту «Чайковский кирпичный завод» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

Документы требовались вне рамок проверки. Инспекция действительно может требовать документы вне рамок проверки, но:

– должна быть обоснованная необходимость в этих документах;

– документы могут требоваться по конкретной сделке (п.2 ст.93.1 НК).

То есть вне рамок проверки истребовать документы за период инспекция по НК не может. Компания документы не подала и пошла в суд. И там выяснилось, что суды очень интересно толкуют Налоговый кодекс, поясняют «Налоговые адвокаты».

Компания заявила, что инспекция не доказала обоснованную необходимость в получении документов и вообще документы требуются безосновательно. Но суд сказал, что:

Отключить рекламу

– инспекция не обязана обосновывать необходимость истребования документов: «аргументы заявителя об обязанности налогового органа раскрыть обоснованную необходимость получения документов суд находит несостоятельными»

– Статья 93.1 говорит о том, что документы запрашиваются в служебных целях, значит, все в порядке.

– Для пущей важности суд сослался на несколько актов Конституционного суда, из которых следует, что у налоговой имеется контрольная функция, которую та осуществляет самостоятельно. Поэтому налоговая сама решает, целесообразно проведение конкретного контрольного мероприятия или нет. В пределах кодекса, конечно.

Так решили три инстанции. Неизвестно, решила ли компания идти в ВС РФ.

Если такой подход распространится, то инспекции получат возможность истребовать документы за период времени вне рамок проверки. Какая разница, что в НК у инспекции такого права нет?

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговые проверки»

Все семинары по теме Налоговые проверки