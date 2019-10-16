Появился способ получать официальные письма мгновенно

Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении Почты России, сообщила пресс-служба ведомства.

Чтобы воспользоваться функционалом чтения заказных писем, пользователю смартфона нужно скачать мобильное приложение «Почта России» через App Store или Google Play и пройти простую процедуру регистрации. При включении мобильного приложения появится всплывающее окно «Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении». Нажав кнопку «Включить», пользователь сможет получать заказные письма в электронном виде на свое мобильное устройство.

Такой способ позволяет мгновенно получать штрафы ГИБДД, постановления от Федеральной службы судебных приставов, повестки от мировых судей, других ведомств и юридических лиц в электронном виде, а не на бумаге. В ближайшее время планируется запустить функцию отправки через мобильное приложение. Пока функция отправки писем доступна в личном кабинете https://zakaznoe.pochta.ru.