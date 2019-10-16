В 2020 году госвыплаты на первого ребенка вырастут

С этого года в нашей стране реализуется национальный проект «Демография», в состав которого входит федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Федеральный проект предусматривает в том числе:

· ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

· ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей;

· материнский (семейный) капитал;

· льготную ипотеку для семей с детьми.

На начало октября кассовое исполнение средств федерального бюджета по этому проекту составляет 309,7 млрд рублей или 73 % от общего объема финансирования на 2019 год, рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

«В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта, увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3 % и составит 527,9 млрд рублей», — сообщил глава Минтруда.

«Такой рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с 1,5 до 3 лет», — пояснил Максим Топилин.

Добавим, в 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет на 7,1 % и составит 12 тыс. рублей (в 2019 году — 11,2 тыс. рублей). Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тыс. рублей за три года.

С 2020 года право на получение ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка в размере прожиточного минимума ребенка получат семьи, у которых размер среднедушевого дохода не будет превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (сейчас — 1,5-кратную), установленную в субъекте РФ. В результате таким видом поддержки будет охвачено порядка 68 % семей, в которых родился первый ребенок (сейчас — 45,7 %).