Госдума одобрила новый МРОТ с 2020 года

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда, пишет ТАСС.
В 2019 году МРОТ — 11 тыс. 280 рублей.
С 2020 года МРОТ поднимется до 12 тыс. 130 рублей.
Повышение МРОТ составит всего 850 рублей.
Это федеральная величина. Во многих регионах минималка будет выше, но ее местные власти устанавливают отдельным законом.
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