Госдума одобрила новый МРОТ с 2020 года

Мадама Да, это особо актуально при продаже недвижимости, если через агента делать, то он подскажет что м... Банкам запретят взимать с физлиц завышенные комиссии

РюмкаБезысходности История с потравленным крысиным ядом маслом лишний раз показывает, что не снипы и госты нужны. Он... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов бред. в состав моющих средств для посудомоечных машин входят пищеварительные энзимы, которые прос... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Мадама Да, эти "красотки" приходят в отпуске до 1,5лет работают один день и уходят на больничный на меся... В ТК вносят новые правила увольнения и выхода из декрета

Мадама У "адских бабок" написали что заказали еще средства от импотенции :) в ЦБ. Чем они там в рабочее ... На наши деньги ЦБ закупил уколы красоты для своих сотрудников

Огурец Корнишонов Ну вот не правда. Сейчас на vc.ru активно обсуждают инцидент с банком Тинькофф, связанный с блоки... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

Мадама Приятно так намекаем девушке что лучше сидеть на сохранении на больничном и можно на работу не хо... Какими документами беременная сотрудница подтверждает факт посещения врача в рабочее время

Женская логика Есть понятие проточная вода. Это душ. В посудомойке мало того, что вода не проточная, так еще в н... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

MIG700 А при чем здесь это? Народ в основном возмущается, что нам банки блокируют счета за любое подозри... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

Мадама У меня требуют табель учета рабочего времени от поставщика, бред откуда он у меня? Много всякой ... Не суй свой нос. Компании запрещено знать, зачем ИФНС документы по контрагенту

НатальяС Вы в это верите? Явно конкуренты подкупили кого-то из работников и яд оказался в масле и семечках... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

VikaV2193 Да, мойте хоть в стиральной машине. Мне лично без разницы. На здоровье!... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

НатальяС Как раз такое происходит при действующих Санпинах и Гостах.... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

НатальяС Уж явно не от того, что смывали всё в одну раковину. Не помыли продукты или просроченные они были... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов В самолете читал журнал, там было написано, что авиакомпания все продукты питания моет под каким-... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Тишина ну к чему вы призываете? ну я понимаю если я съем грязное яблоко, ну скорее всего со мной ничего ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

РюмкаБезысходности А причем тут юрлицо? Ответственность на роспотрбенадзоре, как вы выше отверждали. Или уже нет? Оп... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

РюмкаБезысходности Нормы евросоюза, это не наши дегенератные санпины. Это очень жесткие требования к безопасности пр... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Тишина Вас Над.К укусила, а то глупость прям пошла в массы. Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

VikaV2193 Стоп, какая такая идея... по санпину не положено. Пусть в санпин включат, тогда и пробуйте, а то ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Тишина с чего ВЫ все взяли, что у них нет Санпинов? И что нет требований к фермерам. Да у них даже масло... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

анна фофанова если налоговой хочется доказать, что расходы превышены - велкам. пусть сядут высчитают нормы, ра... Можете не соблюдать нормы списания ГСМ

Соловейка174 Не всегда стоят в кассовом чеке.Пока донесут до бухгалтерии авансовый отчет - половина чеков выго... Годится ли кассовый чек в качестве подтверждения расхода

А365 Кто пишет такие статьи - ошибка на ошибке.РСВ - не она, а он - расчет.Согласно не регламента, а р... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

бух2007 да во всех ТСЖ небесплатно люди работают. А вот зарплату начисляет не во всех. Почему бы это? )))... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

понаехавший Тут Я естественно не имею ввиду те ТСЖ которые полностью заменяют управляющие домами компании ... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

titova-tlt а в этом ТСЖ председатель прям святой и безработный + уборщицы, охрана, сторож. Там 20 человек н... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату