Изменилась декларация по налогу на прибыль

Опубликован приказ ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ о новой форме декларации по налогу на прибыль.
Использовать ее надо будет при сдаче отчета за 2019 год.
В декларации изменился раздел, который заполняют участники КГН.
Появился новый раздел, посвященный расчету инвестиционного налогового вычета.
Также в декларацию включены разделы, посвященные расчету предельной величины вычета из авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ, по организации с обособленными подразделениями и без них.
Внесены значительные изменения и в Лист 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку».
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