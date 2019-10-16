За махинации с маткапиталом дают условный срок

Очередной суд над женщиной, которая пыталась незаконно обналичить материнский капитал.

Приговор вынесли 26-летней Кристине Мирошниковой.

В январе 2017 года Мирошникова родила второго ребенка. В апреле 2018 года женщина обратилась в ПФР за сертификатом на материнский капитал. Когда бланк выдали, она пошла в ООО ПК «Материк» и спросила их о возможности обналичить государственный сертификат. Директор компании предложил ей простую схему — они заключают договор целевого займа на 397 202 рубля для покупки земельного участка и на строительство индивидуального жилого дома. Впоследствии долг по договору будет погашен за счет средств маткапитала.

В августе 2018 года директор «Материка» купил для Мирошниковой участок в Омской области за 30 000 рублей, попросив за свои услуги 90 000 рублей. В сентябре многодетная мама уже получила на руки целевой займ, о котором раньше и шла речь. В октябре Мирошникова сняла со своего счета указанную сумму, из которой, согласно ранее достигнутой договоренности, передала директору «Материка» 120 000 рублей. Оставшуюся часть — 277 тысяч рублей — она потратила на личные нужды.

Следом Мирошникова отправилась в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Здесь она подала заявление о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий — для погашения заема в 397 202 рубля. Пенсионный фонд не стал тянуть с решением и удовлетворил заявления Мирошниковой спустя неделю. Тогда на расчётный счёт «Материка» «упали» 453 026 рублей.

Вот за это многодетную маму приговорили к одному году условного срока. С нее также взыскали сумму ущерба — 453 026 рублей.