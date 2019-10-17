Суррогатные матери должны платить НДФЛ

Выплата вознаграждения суррогатной матери облагается НДФЛ, поскольку не является вознаграждением за донорство. Такой вывод сделал Минфин в письме от 26.08.2019 № 03-04-06/65465.
Донором крови и её компонентов является лицо их сдающее. Донором так же может быть человек, сдающий биологический материал (биологические жидкости, ткани, клетки и пр.).
А суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям. Таким образом, суррогатное материнство донорством не является.
Поэтому применять пункт 4 статьи 217 Налогового кодекса для освобождения от НДФЛ вознаграждения за суррогатное материнство нельзя.
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