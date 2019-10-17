Как самозанятому определить место ведения деятельности

Как определить место деятельности самозанятого гражданина, если он оказывает услуги через интернет? В каком случае он имеет право стать плательщиком налога на профессиональный доход (НПД)?
Ответ на этот вопрос попытался дать Минфин в письме № 03-11-11/68809 от 06.09.2019. Но получилось не очень.
В письме заявляется, что если налогоплательщик оказывает услуги дистанционно через интернет на территории субъекта РФ, который не включен в эксперимент, такое физическое лицо не вправе применять специальный налоговый режим НПД.
Так же в письме указано, что место регистрации заказчика услуги не имеет значения для определения места ведения деятельности налогоплательщика в целях применения НПД.
А что имеет значение, Минфин не указал. Место постоянной регистрации физического лица (т.н. прописка?). Но в законе о НПД такой привязки нет.
Так что вопрос пока остается открытым. Правда, пока зарегистрированных самозанятых никто не проверяет на предмет места ведения деятельности, но в любой момент это может измениться.
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