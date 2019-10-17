ЦБ хочет получить безграничные полномочия

Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.

Чтобы новый механизм был эффективным, Центробанк хочет блокировать счета реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Определять их регулятор хочет сам, предоставив таким лицам право оспаривать его решение в административном и в судебном порядке.

Существующая процедура Центробанк не устраивает: она нацелена на привлечение к ответственности бенефициаров финансовых организаций и возмещение ими ущерба постфактум — когда у компании или банка уже отозвана лицензия либо они проходят процедуру оздоровления. Но за это время их бенефициары успевают вывести активы.

Ошибка Центробанка может дорого обойтись пострадавшим, говорят эксперты. Им придется оспаривать действия регулятора, рискуя тем временем потерять бизнес и лишиться репутации. Кроме того, не ясно, по каким параметрам Центробанк будет выявлять реального собственника банка.

Появится широкий простор для злоупотреблений, опасаются юристы. Центробанк уже сейчас обладает огромными полномочиями, а в случае принятия таких поправок они станут безграничными.