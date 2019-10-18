Как фонду учитывать доходы от продажи имущества, внесенного в качестве взноса

Минфин в письме № 03-03-06/3/74946 от 30.09.2019 объяснил, как унитарным некоммерческим организациям, созданными в организационно-правовой форме фонда, учитывать доход от реализации ими имущества, которое было внесено в данные организации в качестве имущественного взноса при их создании.

При реализации прочего имущества налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации прочего имущества на стоимость его приобретения при условии, что фактически понесенные расходы по приобретению этого имущества до момента его реализации не были учтены при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

При этом доходы и расходы, произведенные за счет средств целевых поступлений, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности относятся, в частности, осуществленные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях взносы учредителей.

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда.

Исходя из вышеизложенного при получении фондом на основании решений органов государственной власти имущественного взноса на свое содержание и ведение уставной деятельности доходы в виде такого имущества не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. При реализации указанного имущества доходы от такой реализации не подлежат уменьшению на его стоимость.