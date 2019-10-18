Руководителя обособки будет проще уволить

Согласно ст. 81 ТК трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;

однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей.

Между тем эта норма не затрагивает руководителей обособок, которые не являются филиалом и представительством.

А ведь они тоже могут накосячить и принести ущерб.

Минтруд разработал поправки в ТК, которые касаются этой нормы.

Предлагается дополнить перечень субъектов, в отношении которых применяются такие основания увольнения руководителями иных обособленных структурных подразделений.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость предлагаемых изменений обусловлена тем, что руководителям структурных обособленных структурных подразделений со стационарными рабочими местами непосредственного от руководителя юрлица передается широкий спектр полномочий по руководству деятельностью возглавляемого подразделения на основании оформляемой доверенности.

Закрепляется разграничение полномочий между руководителем предприятия и руководителем обособленного структурного подразделения, определяется зона ответственности за принимаемые решения, связанные с деятельностью возглавляемого структурного обособленного подразделения (то есть фактически осуществляется функция, аналогичная функции руководителя филиала, только в отношении подразделения, юридически не относимого к филиалу).

В связи с чем, при принятии решений, в частности, повлекших за собой ущерб предприятию, целесообразно увольнение руководителя структурного обособленного подразделения, именно по данным основаниям, предусмотренным пунктами 9 и 10 части первой статьи 81 ТК.