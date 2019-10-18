У бизнесменов появятся свои МФЦ

Центры «Мой бизнес» откроются во всех субъектах России уже до конца года, за исключением Новосибирской, Смоленской областей и Республики Карелия.

В настоящее время уже действует 44 таких центра по всей стране, пишут «Известия». По замыслу Минэкономразивития центры должны увеличить количество бизнесменов в стране.

В центрах в формате «одного окна» предприниматели могут оперативно решить вопросы по ведению или открытию собственного дела. Здесь им подскажут, как оформить кредит, счет в банке, получить господдержку.

Отрывающим дело помогают с документацией, подбирают помещение для бизнеса и оказывают поддержку по многим другим вопросам. Воспользоваться услугами новых структур могут в том числе иностранные граждане, желающие открыть бизнес в России. Многие услуги предоставляются в онлайн-режиме.

Кроме того, в центрах можно получить дополнительные знания по бизнесу. Образовательные программы рассчитаны на широкую аудиторию: действующие и потенциальные предприниматели, студенты, женщины, бывшие военнослужащие, пенсионеры.

У многих предпринимателей сегодня не хватает юридических знаний, а центры «Мой бизнес» помогают собрать всю необходимую информацию, говорят эксперты. Множество микропредприятий закрывается в первые же два года. Предприниматели пугаются и начинают заниматься чем-то другим. Чтобы этого не случилась, необходимо их поддерживать финансово и консультационно.

Спасибо, конечно, но лучше верните ЕНВД.