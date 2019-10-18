Серая зарплата – это всероссийских тихий митинг против власти

Молодежь, работающая за серую зарплату, не спешит трудоустраиваться официально. Исследование на эту тему провел РАНХиГС.

25,4% неофициально трудоустроенной российской молодежи заявили, что возможности устроиться на работу официально не было.

Еще 17,1% опрошенных учеными молодых людей сообщили о нежелании работодателя устраивать их официально, 32,9% — об обоюдном нежелании их и работодателя. Сами оформляться официально на работе не захотели 21,4% опрошенных, передает РБК.



Почему так происходит? На эту тему рассуждает на своей странице в Фейсбуке аналитик Дмитрий Милин.

«Если государство со своей стороны меняет правила игры вначале конфискуя выплаты в „накопительный элемент“ пенсионной системы, а потом и сокращает срок выплат пенсий на пять лет, то это меняет все связи в системе, которые начинают перенастраиваться к новой реальности», — пишет он.

Аналитик напомнил про повышение пенсионного возраста, что, применительно к мужчинам, вообще может быть равносильно отмене пенсий.

«Какой толк отдавать государству 22% от своей зарплаты, если вероятность выхода на пенсию в 65 лет примерно равна выпадению „орла“ при подбрасывании монетки?», — рассуждает он.

Поэтому молодежь и не стремится работать вбелую, осознавая, что шансов получить пенсию у неё практически нет.

По мнению Дмитрия Милина, выбор в пользу серой зарплаты — это начало главной протестной акции населения — саботажа уплаты взносов в ПФР, которая только и является самой эффективной в России. То есть люди не выходят на уличные митинги, они митингуют рублем.

Ужесточение политики контроля за уплатой налогов будет приводить к стагнации, а то и падению экономики, ослабление контроля к уходу в тень зарплат. И то, и другое будет приводит к снижению налоговых поступлений в будущем, отмечает аналитик.

Общество платит не столько налогов, сколько власти назначили, а столько сколько согласно и может платить, резюмирует он.