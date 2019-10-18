Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассе магазина

Три российские кредитные организации — татарстанский Ак Барс Банк, крымский РНКБ и федеральный Райффайзенбанк — рассматривают возможность внедрения сервиса по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов.

Ак Барс Банк готов запустить сервис уже в 2020 году в удаленных населенных пунктах на территории Татарстана, пишут «Известия». Заплатить за коммуналку можно будет только при совершении покупки в торговой точке. Позднее услуга будет распространена на всю территорию республики. Услуга станет доступна в тех магазинах, где эквайером выступает Ак Барс Банк.

Кассир будет считывать QR-код с квитанции, и сумма к оплате будет увеличена в соответствии с указанной в платежном документе. После проведения операции будет печататься специальный кассовый чек по оплате ЖКХ.

Внедрение такого сервиса может появиться и в Райффайзенбанке. В пресс-службе уточнили, что сейчас идет обсуждение с партнерами, поскольку в этом вопросе необходимо найти компромисс. С одной стороны, оплата коммунальных услуг на кассах может быть востребована у определенной группы людей, с другой — приведет к увеличению очередей, отметили в Райффайзенбанке.

Такая услуга может появиться и на территории Крымского полуострова: в следующем году РНКБ будет технологически готов к внедрению дополнительных сервисов, в том числе — по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов.

В Сбербанке сообщили, что в конце сентября уже обеспечили возможность приема платежей за услуги ЖКХ, стационарной связи и других услуг в магазинах удаленных и малонаселенных пунктов.