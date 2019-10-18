Клиент банка погиб во время ограбления

Банк «Открытие» призывает не предпринимать никаких действий, если стали свидетелем ограбления. Это угрожает жизни.

Сегодня, 18 октября в банке «Открытие» в Екатеринбурге произошло разбойное нападение. В отделение банка ворвался вооруженный налетчик и, угрожая оружием, потребовал передать ему деньги. Злоумышленника пытались обезвредить посетители, одного из них преступник смертельно ранил.

«Сотрудники банка действовали в соответствии с инструкциями: нажали кнопку тревожной сигнализации, выполнили требования преступника, передали сообщение в службу безопасности. Клиенты банка попытались обезвредить злоумышленника, в ходе завязавшейся борьбы (драки) один из посетителей получил ранение, ставшее смертельным. Нападавший задержан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в кредитной организации.

Банк объявил, что окажет материальную помощь семье погибшего клиента. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, наймут психологов. Банк призывает всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность.

Другой громкий случай ограбления произошел вчера. В Тюмени мужчина украл в одном банке 1,2 млн рублей. Он также угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет и взял одну из женщин в заложницы. Вырученные деньги пошли на погашение кредита в другом банке. Преступника уже поймали.