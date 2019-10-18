Какие новые налоговые КБК придумал Минфин

Минфин опубликовал на своем сайте два приказа с изменениями в коды бюджетной классификации.

В списке налоговых КБК изменений практически нет. Всего лишь добавлены несколько кодов по акцизам. Кроме этого, вводятся коды госпошлины за выдачу (переоформление, продление) экологического разрешения, платы за предоставление сведений из ЕГРН, некоторых административных штрафов и других видов неналоговых платежей.

Введено новое приложение 2.1, в котором указываются коды главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ и видов (подвидов) доходов бюджетов с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Больше никаких интересных для бухгалтеров изменений в новых приказах нет.