Ставка ЦБ может быть значительно снижена

Центробанк намерен регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но не исключен и другой вариант.

В текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Нынешний уровень инфляции немного ниже нашего целевого показателя, он составляет около 3,8%, мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018-начала 2019 исчезли. Но есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала. Обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпам, однако если мы видим, что названные факторы и поступающая информация могут изменить серьезно наш прогноз, мы можем регулировать нашу монетарную политику более решительно», — цитирует ИА ТАСС ее слова.

Напомним, 6 сентября ЦБ принял решение третий раз за год снизить ключевую ставку — на 25 п. п., до 7%.