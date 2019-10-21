Доход для ИП на патенте зависит от числа работников

Согласно пп. 3 п. 8 ст. 346.43 НК для целей ПСН субъекты РФ вправе устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от средней численности наемных работников.
Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 в эту норму внесены поправки.
Согласно поправкам субъекты РФ вправе устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу средней численности наемных работников.
Минфин в письме № 03-11-10/78955 от 15.10.2019 дал разъяснения на этот счет.
Из буквального совокупного толкования положений подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43 НК в новой редакции следует, что субъекты РФ вправе устанавливать размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода на одну единицу средней численности наемных работников.
При этом законодательные (представительные) органы госвласти субъектов РФ и представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать по специальным налоговым режимам особенности определения налоговой базы только в случаях, порядке и пределах, которые предусмотрены НК.
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