Как заполнить 6-НДФЛ при возврате налога

Возврат излишне удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ из дохода налогоплательщика производится налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика в порядке, установленном пунктом 1 статьи 231 НК.

Как это отразить в форме 6-НДФЛ, рассказала ФНС в письме № БС-4-11/20039 от 02.10.2019.

По строке 090 раздела 1 указывается общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам, нарастающим итогом с начала года.

При перерасчете сумм дохода и НДФЛ в разделе 1 расчета 6-НДФЛ отражаются итоговые суммы с учетом произведенного перерасчета, раздел 2 расчета по форме 6-НДФЛ в данном случае не заполняется.

Если налоговый агент в январе 2020 года производит возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога из дохода, полученного им в 2019 году, то данная сумма подлежит отражению по строке 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2020 года.

Уточненный расчет по форме 6-НДФЛ представляется налоговым агентом в налоговый орган при обнаружении в поданном им в налоговый орган расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению.

В этой связи в рассматриваемой ситуации налоговый агент обязан представить в налоговый орган уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период 2019 года (при этом в уточненном расчете по форме 6-НДФЛ раздел 2 не корректируется), а также уточненные справки о доходах и суммах налога физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год.