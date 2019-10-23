Как облагаются доходы организации-учредителя при выходе из ООО

В соответствии с пунктом 1 статьи 250 НК к внереализационным доходам относятся доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации.

Подпунктом 8 пункта 2 статьи 265 НК установлено, что к внереализационным расходам налогоплательщика приравнивается, в частности убыток, возникающий у налогоплательщика - участника (пайщика) организации при ее ликвидации (в том числе банкротства), выходе (выбытии) из организации и определяемый на дату ликвидации организации, выхода (выбытия) из организации как отрицательная разница между доходами в виде рыночной цены получаемого указанным участником (пайщиком) имущества (имущественных прав) и фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) налогоплательщиком - участником (пайщиком) этой организации стоимостью доли (пая).

В пункте 2 статьи 275 НК указано, что в случае, если доходы получены участником организации при распределении имущества ликвидируемой организации, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно.

Таким образом, в отношении доходов в виде дивидендов, полученных участником организации при распределении имущества ликвидируемой организации, действуют специальные положения. Вместе с тем в отношении дивидендов, полученных налогоплательщиком при выходе (выбытии) из организации, аналогичные нормы отсутствуют.

Из указанного следует, что налоговая база по доходам в виде дивидендов при выходе (выбытии) налогоплательщика из общества определяется в общем порядке. Так, согласно пункту 3 статьи 275 НК российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается налоговым агентом.

По мнению Минфина, изложенному в письме № 03-03-06/1/78214 от 11.10.2019, для корректного определения налоговой базы получателя дивидендов информацию о фактически понесенных расходах участника при приобретении им доли в ООО налоговый агент может получить у самого участника. При отсутствии данной информации исчисление налога с полученных дивидендов при выходе (выбытии) участника определяется налоговым агентом без учета таких расходов.