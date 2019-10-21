Профсоюзы не нашли ничего достойного в бюджете на новый год

24 октября в Госдуме в первом чтении будет рассматриваться проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
Профсоюзы считают, что в данном проекте бюджета не заложено существенное увеличение заработной платы и доходов населения как одного из главных факторов повышения экономического роста.
Федерация независимых профсоюзов России предлагает депутатам Госдумы учесть в проекте бюджета предложения профсоюзов:
· увеличение заработной платы работников бюджетной сферы;
· обязательная индексация пособий по безработице;
· сохранение всех трансфертов из федерального бюджета в ПФР, которые, вопреки обещаниям правительства, сокращаются в проекте бюджета.
Также профсоюзы выступают за безусловное финансирование национальных проектов и обязательное достижение национальных целей развития в части повышения реальных доходов населения и снижение уровня его бедности в 2 раза.
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