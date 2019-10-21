Профсоюзы не нашли ничего достойного в бюджете на новый год

Бабловед Ну ты фантаст! Ай любо-дорого будет посмотреть, когда все белозарплатные сравнят свои пенсии с пе... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

alex1995 Но тут есть нюанс. Многие вредные и опасные производства вдруг стали невредными и безопасными, на... Как выйти на пенсию на два года раньше сверстников

Бухгалтер Гэндальф Добрый день. Нам жаль, что наша подборка показалась Вам настолько случайной. Эти варианты трудоус... Есть ли жизнь после бухгалтерии?

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Старый ворчун А посчитал, сколько человек померли, успев поработать и заплатить взносы, но до пенсии так и не д... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Над.К Вот похожая схема обмана работников в форуме Как ИП кидает работников. Схема

elen146 Будет не будет кричать....у меня соседка работала в общей сложности за всю свою жизнь 15-18 лет н... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед Да вся страна в курсе, что пенсии копеечные и срок выхода на пенсию отодвинули на 5 лет, что бы м... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

pony24 получается, что один заработал в год 100 тр и получит ИПК 7,39 и я заработала 200 тр, но я тоже п... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

kotobormot до конца конечно не наладили, но был такой период 13-14 гг когда практически у всех была БЗ ... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Natali Kr Мы с одной знакомой посчитали ее пенсию - с белой зарплаты и с серой. Так разница оказалась около... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

pony24 А у меня была возможность работать "в белую" с 2015 по 2018 на нескольких работах (вела бухучет),... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Natali Kr А мне логика нравится - если ты взносы на пенсию не платишь - будет тебе пенсия. А ежели добросов... Как самозанятому пенсионеру не потерять право на доплату к пенсии

Natali Kr Объясните мне - в чем суть мошенничества? я из статьи вообще не поняла - что за договоры цессии,... Как ИП кидает работников. Схема

Чалдон Вот многие ли тут посчитали, хватает ли взносов (те самые 22%) с их зарплаты на пенсии их родител... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед Что за бред?! При чём здесь это?! Систему налогообложения придумывает государство, а не работодат... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

ananasik-s Почему бы не подавать эти данные только при наличии изменений - вот в чем вопрос. Ведь в маленьки... Новый отчет в ПФР: как заполнять СЗВ-ТД в 2020 году

2nom Да-да, именно так и будет.Когда в конце 2014 года курс доллара резко подскочил (16.12.2014 в один... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед Если у вас белая зарплата маленькая, то вам и льготную ипотеку гасить не чем. А если чёрная зарпл... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед То есть, предположение что такие люди ВОЗМОЖНО будут уклоняться от налогов при любой ставке, опра... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

bestiya7460 что за бред пенсия уже давно у всех почти одинаковая, хоть официально ты работал, хоть нет, всех ... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

bestiya7460 про ставку это вы точно придумали что-то.... больничные и отпуск оплачивают многие из черной зп, ... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти