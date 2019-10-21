Нулевой 6-НДФЛ сдавать не нужно. А что на практике?

На заре введения отчета по форме 6-НДФЛ бухгалтерам было не совсем понятно, как заполнять эту форму и нужно ли сдавать ее, если отражать там нечего.

Сначала многие перестраховывались и сдавали нулевой расчет 6-НДФЛ. Так поступали более половины бухгалтеров, показали результаты нашего опроса в 2016 году.

Как изменились привычки бухгалтеров за прошедшие годы? Выясним это в ходе нового опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Напомним, обязанность по представлению расчета по форме 6-НДФЛ у организаций и ИП возникает только в случае, если они признаются налоговыми агентами. Если же компания или ИП не производят выплату доходов физлицам, то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.