Готов новый перечень районов Крайнего Севера

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства РФ об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях.
Другими словами, этот перечень будет актуализирован.
Многие устаревшие нормативные акты, касающиеся этого вопроса, будут упразднены.
Районы Крайнего Севера
Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей
|Мурманская область
|вся область
|Архангельская область
|
Ненецкий автономный округ;
районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский;
городской округ «Северодвинск»
|Республика Коми
|
город республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией;
районы:
Усть-Цилемский, Ижемский;
|Красноярский край
|
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Эвенкийский муниципальный район,
Северо-Енисейский и Туруханский районы;
город: Игарка,
городской округ «Город Норильск»
|Иркутская область
|Катангский район
|Тюменская область
|
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра:
районы:
Березовский, Белоярский;
Ямало-Ненецкий автономный округ
|Республика Саха (Якутия)
|Вся республика
|Чукотский автономный округ
|Весь округ
|Магаданская область
|Вся область
|Камчатский край
|Весь край
|Республика Карелия
|
муниципальные районы:
Беломорский, Калевальский,
Кемский, Лоухский
Костомукшский городской округ
|Хабаровский край
|
Районы:
Аяно-Майский, Охотский;
|Сахалинская область
|
районы:
Курильский, Ногликский, Охинский,
Северо-Курильский и Южно-Курильский;
город Оха
|Республика Тыва
|
районы:
Монгун-Тайгинский, Тоджинский;
сельское поселение:
Шынаанское Кызылского района
|Архангельская область
|
Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский,
Виноградовский, Каргопольский, Коношский,
Котласский, Красноборский, Ленский,
Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский
(за исключением островных территорий
Соловецкого архипелага), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский муниципальные районы;
городские округа: «Город Архангельск»,
«Город Коряжма», «Котлас», «Мирный»,
«Город Новодвинск».
|Республика Коми
|
город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Ухта
город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией;
районы:
Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский.
|Пермский край
|
районы:
Гайнский, Косинский, Кочевский
|Республика Карелия
|
муниципальный районы:
Муезерский, Сегежский, Кондопожский,
Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский,
|Тюменская область
|Уватский район
|
Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра
|весь округ, кроме Березовского и Белоярского районов
|Томская область
|
районы:
Александровский, Бакчарский,
Верхнекетский, Каргасокский,
Колпашевский, Кривошеинский,
Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский;
города: Колпашево и Стрежевой;
муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области (город Кедровый, село Пудино, поселок Останино, поселок Калининск, поселок Рогалево, поселок Таванга, поселок Лушниково).
|Красноярский край
|
районы:
Богучанский, Енисейский, Кежемский,
Мотыгинский;
город Енисейск;
городской округ «Лесосибирск»
|Иркутская область
|
районы:
Бодайбинский, Братский,
Казачинско-Ленский, Киренский,
Мамско-Чуйский, Нижнеилимский,
Усть-Илимский и Усть-Кутский;
города:
Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут;
городской округ «город Братск»
|Республика Бурятия
|
районы:
Баунтовский, Северо-Байкальский,
Баргузинский, Курумканский,
Окинский, Муйский;
городской округ «Северобайкальск»
|Забайкальский край
|
районы:
Каларский, Тунгиро-Олекминский,
Тунгокоченский
|Амурская область
|
районы:
Зейский, Селемджинский и Тындинский;
городские округа «Зея» и «Тында»
|Приморский край
|
районы:
Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский;
Красноармейский район:
городское поселение «Востокское»
сельские поселения:
Богуславецкое, Вострецовское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское и Таежненское
|Хабаровский край
|
районы:
Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский
города: Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань;
Амурский район:
поселок городского типа Эльбан;
сельские поселения:
Вознесенское, Падалинское, Ачанское, Джуенское, Омминское
|Сахалинская область
|все местности, за исключением местностей, перечисленных в Перечне районов Крайнего Севера
|Республика Тыва
|
районы:
Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанского сельского поселения), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский;
город: Кызыл
|Республика Алтай
|
районы:
Кош-Агачский и Улаганский
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