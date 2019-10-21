Готов новый перечень районов Крайнего Севера

FA Автор еще забыл про целый пласт "саботажников": действующие пенсионеры. Многие из них вообще не с... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

tnjj В каждом доме сейчас аптеки, и только множатся,подумаешь через дом останутся, я не заплачу, здоро... В 2020 году маркировка убьет рынок

Iz_vlada Да какой человек будет отказываться от белой зарплаты? Кому не нужен больничный лист, хорошие дек... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

blaster42 А что, в банках у должников блокировать нечего? Надеются, что у должников наличные на оплату долг... ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников

Свечков На руководителей из ЕГРЮЛ, не имеющих трудовых отношений со всякими НКО хрен заполнишь такой отче... Новый отчет в ПФР: как заполнять СЗВ-ТД в 2020 году

Yaska Наценка в аптеках примерно 50% (кроме жизненоважных из перечня), долго там точно ничего не лежит.... В 2020 году маркировка убьет рынок

twain2 ну ..мы вот не особо малый бизнес но никто не знает как .. вообще . куча вопросов и ни одного ... В 2020 году маркировка убьет рынок

twain2 это типа чтобы бабушек на почте было меньше ? никаких других смыслов я не вижу ... Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассе магазина

twain2 статья полный бред как и обсуждение вопрос не о том , что мы не доживем до пенсии, правила по... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

twain2 идея в целом понятно но ....в целом бред . потому что изза копеек затевать такую схему ..... Как ИП кидает работников. Схема

emb Владимир Туров привел кривую цитату из проекта постановления о маркировке шинЯ работаю в компании... В 2020 году маркировка убьет рынок

natalisa52 Какой идиот это придумал? Если раньше предприятие продаёт физику товар или услуги по безналу. дог... Кассовые чеки: изменения и ответы на популярные вопросы

Над.К Я как-то в курсе. Но к концу 2020 года была бы надежда на то, что сделали бы переходный период. Ч... В 2020 году маркировка убьет рынок

natalisa52 А в этих отчётах. теперь все приказы по кадрам надо показывать. и отпуска и переводы на другую до... Новый отчет в ПФР: как заполнять СЗВ-ТД в 2020 году

emb про малый и микро: они покупают сегодня 4 шины, что бы завтра отвезти их клиенту, или берут на ре... В 2020 году маркировка убьет рынок

emb ЕНВД кончается к 21 году в принципе, вне зависимости от маркировки, его когда вводили, установили... В 2020 году маркировка убьет рынок

2nom 9 декабря 2015 - ЕГАИС убьет малый бизнес: владельцы магазинов готовы протестовать2015 ... В 2020 году маркировка убьет рынок

Над.К Ничего, что в процессе перехода с ЕНВД на другие системы фирмы и ИП заплатят много налогов? Потом... В 2020 году маркировка убьет рынок

emb Цитата кривая. Правильно так: "при наличии по состоянию на 1 сентября 2020 г. нереализованных шин... В 2020 году маркировка убьет рынок

yante Вот как переведут всех на "личные кабинеты", и будет им счастье...А на самом деле, они уже много ... ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников