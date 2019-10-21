Клерк.Ру

Готов новый перечень районов Крайнего Севера

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства РФ об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях.

Другими словами, этот перечень будет актуализирован.

Многие устаревшие нормативные акты, касающиеся этого вопроса, будут упразднены.

Районы Крайнего Севера

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей

Мурманская область

 вся область

Архангельская область

 Ненецкий автономный округ;

районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский;

городской округ «Северодвинск»

Республика Коми

 город республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией;

районы:

Усть-Цилемский, Ижемский;

Красноярский край

 Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,

Эвенкийский муниципальный район,

Северо-Енисейский и Туруханский районы;

город: Игарка,

городской округ «Город Норильск»

Иркутская область

 Катангский район

Тюменская область

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра:

районы:

Березовский, Белоярский;

Ямало-Ненецкий автономный округ

Республика Саха (Якутия)

 Вся республика

Чукотский автономный округ

 Весь округ

Магаданская область

 Вся область

Камчатский край

 Весь край

Республика Карелия

 муниципальные районы:

Беломорский, Калевальский,

Кемский, Лоухский

Костомукшский городской округ

Хабаровский край

 Районы:

Аяно-Майский, Охотский;

Сахалинская область

 районы:

Курильский, Ногликский, Охинский,

Северо-Курильский и Южно-Курильский;

город Оха

Республика Тыва

 районы:

Монгун-Тайгинский, Тоджинский;

сельское поселение:

Шынаанское Кызылского района

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

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Архангельская область

 Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский,

Виноградовский, Каргопольский, Коношский,

Котласский, Красноборский, Ленский,

Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский

(за исключением островных территорий

Соловецкого архипелага), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский муниципальные районы;

городские округа: «Город Архангельск»,

«Город Коряжма», «Котлас», «Мирный»,

«Город Новодвинск».

  
Республика Коми

 город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Ухта
&lrm;с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией;

районы:

Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский.

  
Пермский край

 районы:

Гайнский, Косинский, Кочевский

  
Республика Карелия

 муниципальный районы:

Муезерский, Сегежский, Кондопожский,

Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский,
&lrm;Сортавальский Петрозаводский городской округ

  
Тюменская область

 Уватский район

  
Ханты-Мансийский автономный

округ — Югра

 весь округ, кроме Березовского и Белоярского районов

  
Томская область

 районы:

Александровский, Бакчарский,

Верхнекетский, Каргасокский,

Колпашевский, Кривошеинский,

Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский;

города: Колпашево и Стрежевой;

муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области (город Кедровый, село Пудино, поселок Останино, поселок Калининск, поселок Рогалево, поселок Таванга, поселок Лушниково).

  
Красноярский край

 районы:

Богучанский, Енисейский, Кежемский,

Мотыгинский;

город Енисейск;

городской округ «Лесосибирск»

Иркутская область

 районы:

Бодайбинский, Братский,

Казачинско-Ленский, Киренский,

Мамско-Чуйский, Нижнеилимский,

Усть-Илимский и Усть-Кутский;

города:

Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут;

городской округ «город Братск»

  
Республика Бурятия

 районы:

Баунтовский, Северо-Байкальский,

Баргузинский, Курумканский,

Окинский, Муйский;

городской округ «Северобайкальск»

  
Забайкальский край

 районы:

Каларский, Тунгиро-Олекминский,

Тунгокоченский

  
Амурская область

 районы:

Зейский, Селемджинский и Тындинский;

городские округа «Зея» и «Тында»

  
Приморский край

 районы:

Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский;

Красноармейский район:

городское поселение «Востокское»

сельские поселения:

Богуславецкое, Вострецовское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское и Таежненское

  
Хабаровский край

 районы:

Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский
&lrm;и Ульчский;

города: Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань;

Амурский район:

поселок городского типа Эльбан;

сельские поселения:

Вознесенское, Падалинское, Ачанское, Джуенское, Омминское

  
Сахалинская область

 все местности, за исключением местностей, перечисленных в Перечне районов Крайнего Севера

  
Республика Тыва

 районы:

Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанского сельского поселения), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский;

город: Кызыл

  
Республика Алтай

 районы:

Кош-Агачский и Улаганский

  
 

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