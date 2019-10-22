Компенсация за задержку зарплаты не включается в расчет СДЗ

Средний заработок для расчета отпуска определяется в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства № 922 от 24.12.2007.

Правомерно ли включать в средний заработок компенсацию за задержку заработной платы? Нет, ответил Роструд, отвечая на вопрос на портале «Онлайнинспекция.рф».

В расчет среднего заработка не включают:

· выплаты социального характера, а также выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальную помощь, оплату стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.);

· суммы, начисленные за время, исключаемое из расчетного периода.

Так как компенсация за нарушение срока выплаты заработной платы не включается в систему оплаты труда (не связана с оплатой труда), тогда она не должна учитываться при исчислении среднего заработка.