С ноября цифровую подпись начнут выдавать дистанционно

Цифровую подпись начнут выдавать дистанционно. Эксперимент запустят уже в ноябре, он продлится два года.

В рамках эксперимента граждане и организации смогут дистанционно подписывать, например, договоры об услугах связи, заключать сделки на электронных торговых площадках, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой.

Облачную цифровую подпись можно будет получить дистанционно, например, после авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг, или в Единой биометрической системе, в июле прошлого года запущенной ЦБ и «Ростелекомом». Для использования подобной подписи не понадобится ни ставить специальный софт, ни подключать токен, пишет РБК.

В эксперименте кроме Минкомсвязи примут участие Минфин, Минэкономразвития, ФСБ, Росреестр, Центробанк, ФНС, ФСТЭК и несколько других ведомств, говорится в проекте постановления. К нему также намерены привлечь банки, операторов связи, электронные торговые площадки и другие юридические лица, а также граждан на добровольной основе.

За работу системы будут отвечать «Ростелеком» и НИИ «Восход». По словам источников РБК, по итогам эксперимента именно «Ростелеком» станет оператором единой системы.

Однако развитию технологии мешают как законодательные, так и психологические факторы. И если первые решить достаточно просто, то заставить поверить людей в безопасность облачной подписи не так просто, особенно на фоне последних скандалов с утечками данных. Хотя некоторые эксперты считают, что облачная подпись лучше защищена, чем обычная электронная, которую выдают сотни удостоверяющих центров, из которых украсть данные проще, чем из хорошо защищенного облака.