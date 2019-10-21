Снижены требования к оборудованию для биометрии

7 октября 2019 года вступил в силу приказ № 369 Министерства цифрового развития и связи РФ о порядке размещения и обновления персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) снижает требования к техническим средствам, предназначенным для сбора персональных данных.
ЕБС вместе с логином и паролем от «Госуслуг» позволяет банкам без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит, уточняет портал Bankir.ru.
Для этого банк обрабатывает два типа биометрии: голос и лицо. Безопасность и точность данных и призван гарантировать приказ Министерства цифрового развития.
В новой редакции приказа фактически разрешено снижение требований к чувствительности и сужение диапазона частот микрофонов для сбора биометрической информации в сегменте «голос».
Такие микрофоны гораздо легче производить, но для потребителя изменения значат необходимость наклоняться к оборудованию вплотную.
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