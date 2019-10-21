Как выйти на пенсию на два года раньше сверстников

Есть условие, при котором пожилые люди вправе выйти на пенсию до установленного срока. О нем рассказал ПФР, пишет «РГ».

Для большинства людей возраст выхода на пенсию поменялся, т.е. вырос, но есть категории, для которых он остался прежним. Например, для людей, работающих на тяжелых и вредных производствах.

А по возрасту в этом и следующем году люди выходят на пенсию в 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины. С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин – в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. На 1 июля нынешнего года таких было 23,5 тысячи человек.

Подтверждение того, что не можете найти работу, выдает центр занятости.

Выплаты для досрочников ПФР закладывает в бюджет. На 2020 год фонд предусмотрел 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели готовы потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 6,4 миллиарда рублей.

Добавим, речь идет о тех предпенсионерах, которые оказались на бирже труда из-за увольнения по причине сокращения штата. Уволившиеся по собственному желанию люди рассчитывать на досрочный уход на пенсию не могут.