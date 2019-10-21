Клерк.Ру

Как выйти на пенсию на два года раньше сверстников

Есть условие, при котором пожилые люди вправе выйти на пенсию до установленного срока. О нем рассказал ПФР, пишет «РГ».

Для большинства людей возраст выхода на пенсию поменялся, т.е. вырос, но есть категории, для которых он остался прежним. Например, для людей, работающих на тяжелых и вредных производствах.

А по возрасту в этом и следующем году люди выходят на пенсию в 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины. С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин – в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. На 1 июля нынешнего года таких было 23,5 тысячи человек.

Подтверждение того, что не можете найти работу, выдает центр занятости.

Выплаты для досрочников ПФР закладывает в бюджет. На 2020 год фонд предусмотрел 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели готовы потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 6,4 миллиарда рублей.

Добавим, речь идет о тех предпенсионерах, которые оказались на бирже труда из-за увольнения по причине сокращения штата. Уволившиеся по собственному желанию люди рассчитывать на досрочный уход на пенсию не могут.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Правила трудовых проверок ужесточат. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок
Надежда Флакс
Хочу купить за 7 450 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Пенсии и соцзащита»

Все семинары по теме Пенсии и соцзащита