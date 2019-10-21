У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

Главбухи выдвигают революционные предложения, чтобы побороть массовые требования ФНС. Посягнули на святое – первичный документ.
Пока Медведев с голубых экранов обещает, что регуляторная гильотина облегчит жизнь бизнесу, бухгалтеры не прекращают стенать в Красном уголке бухгалтера. Публикуем крик измученного бухгалтера, с которым согласилось рекордное число коллег, негодование, наверняка, разделите и вы. Ибо, эти требования из ФНС как кровь из глаз. Екатерина пишет:
«Я работаю главным бухгалтером на среднем предприятии. Численность 116 человек, в бухгалтерии кроме меня еще 3 человека. 17 октября ответили на 7 требований. В воскресенье вышла на работу, чтобы в тишине проверить налог на прибыль. НДС сделала в пятницу. И что? 13 требований получила сегодня! И это в течении 5 рабочих дней, и в них почти вся деятельность предприятия за весь 2018 год. Кстати, налоговая нагрузка в норме, можно сказать платим больше, по НДС так вообще больше чем «налоговые нормативы». При этом выездная проверка за 2015-2017 года закончилась в ноябре прошлого года, и до сих пор нет решения по ней. Вместо расчета прибыли я писала уведомления об увеличении срока предоставления документов.Всплакнем и опубликуем самые залайканные комментарии:
Мне 52 года, я в профессии 25 лет, у меня аттестат аудитора, я одна воспитываю дочь и всю жизнь пашу на нескольких работах одновременно, я 9 лет подрабатываю так сказать как ИП – бухгалтер, аудитор, консультант. Я люблю свою профессию, я многое умею, много знаю, но почему я и мои девочки в бухгалтерии должны стоять у сканов и ксероксов часами. ПОЧЕМУ! КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ! НЕВЫНОСИМО ВСЕ ЭТО».
Нам позавчера пришло 10 (ДЕСЯТЬ) требований за 1 (ОДИН) день.
– Елена
У меня не так много требований! Но в понедельник вот отвечать на требование по фирме, с которой мы никогда не сотрудничали. Вне рамок налоговых проверок. С фирмой связалась, они подтвердили, что тоже нас не знают. Однажды хотели что-то купить, но до сделки дело не дошло. Очень много вот таких требований не по делу. Они отнимают время, силы и нервы.
– Ольга
За 20 лет мы разучились защищать свои права
– Оксана
Потому что так называемые менеджеры типа директоров, ичаров и юристов сцут, зачеркнуто СЦУТ от одного упоминания ИФНС. Кладут лапки как бобры и поплыли твои проблемы главбух.
– Елена
Более того, обвиняют непосредственно главбуха в получении требований: работаете плохо, вот и пишут».
– Елена
Нужно объединяться и организованно бороться против этого.
– Владимир
Наше государство делает все, чтобы мы – бухгалтеры и экономисты – ненавидели нашу профессию. Это мы не профессию нашу не любим, это мы нездоровые законы, нездоровый прессинг налоговиков и банковский беспредел ненавидим. Я хочу работать в профессии, но «вот это всё» вгоняет в жесткую депрессию. Может помитингуем по этому поводу?
– Анастасия
Надо выдвинуть предложение – запретить рассылку требований в январе, апреле, июле, августе и октябре.
– Санэ
Пока не отменят статус первичного документа как основания для учетной операции, будем корячить сканы и ксероксы. Бороться надо за отмену первичного документа как основы учета.
– Ирина
Напишите жалобу в управление. Что за избыточная форма налогового контроля? У них к вам особое отношение из-за высоко профессионализма? Выездную отстояли наверно?
– Ольга
Скоро думаю, будет так. Сделают себе налоговики доступ к 1С и будут там сами шарить. И все введенные документы будут онлайн передаваться в налоговую. Перепровели, отчет заполнили и сами себе сдали, как им надо. Вот счастье будет.А может все сильно проще? Неподтвержденный, но напрашивающийся вывод:
– Илона
ИФНС получает премии, в том числе за количество выставленных требований.
– Сергей
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