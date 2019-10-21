У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

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o.zaytseva1985 Я правильно поняла? Если на есхн организация была в 2017 и 2018, а в 2019 я подаю заявление в окт... Подача уведомления об освобождении от НДС плательщиком ЕСХН

Мадама Такими темпами, скоро вместо пенсий нам счета будут приходить за услуги НПФ. Все деньги вложили с... НПФ разрешат рисковать пенсионными накоплениями

Oksana_Sutormina Вот-вот. Я не поняла. У меня на фирме последние кадровые изменения были в начале 2018 г. И пока н... Новый отчет в ПФР: как заполнять СЗВ-ТД в 2020 году

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Бабловед Да ладно, что за тупой развод?! Взамен предложу другой развод. Пожалуйста киньте ссылку, где отве... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

2nom ). Дальше квартиры можно будет сдавать, а может продать, а может там будут жить дети... рано зага... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

2nom Во-первых - на пенсию, которая хоть и небольшая, но она будет (зарплату я себе начисляю небольшую... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед Рыба гниёт с головы. Несколько поколений не отказывались платить взносы. И что они имеют на старо... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед А сейчас как-то по другому что ли?! Текущие пенсионеры задают вопрос путину почему такая нищенска... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

deltax Это верно. Большая часть нашего народа - патерналисты. Дай ему возможность отказаться платить стр... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед Ну ты фантаст! Ай любо-дорого будет посмотреть, когда все белозарплатные сравнят свои пенсии с пе... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

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Старый ворчун А посчитал, сколько человек померли, успев поработать и заплатить взносы, но до пенсии так и не д... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Над.К Вот похожая схема обмана работников в форуме Как ИП кидает работников. Схема

elen146 Будет не будет кричать....у меня соседка работала в общей сложности за всю свою жизнь 15-18 лет н... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед Да вся страна в курсе, что пенсии копеечные и срок выхода на пенсию отодвинули на 5 лет, что бы м... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти