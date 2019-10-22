Утвердили новую форму 3-НДФЛ

За 2019 год надо будет сдавать декларацию 3-НДФЛ по новой форме. Приказ ФНС № ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019 вступит в силу с 1 января 2020 года и будет применяться начиная с отчетности за 2019 год.

В новой форме изменены:

приложение 2 «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке (001)__%»;

приложение 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации»;

приложение 7 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества».

Также заменены штрих-коды страниц декларации.

Изменения в разделах незначительные. Например, в приложении 5 при получении социального вычета на лечение ранее вся сумма указывалась по строке «Сумма, уплаченная за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения) и лекарственные препараты для медицинского применения». А теперь расходы на лекарственные препараты для медицинского применения выделены в отдельную строку.