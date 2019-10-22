Зарплаты растут, но денег хватает только на еду и одежду

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности.

На основе этих данных канал RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей. Прирост составил 74%.

На втором месте среди сфер с наиболее заметным ростом зарплат — сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. В 2018 году средняя зарплата работников в этой области составила 28,1 тыс. рублей, что на 73% больше, чем пятью годами ранее (было 16,3 тыс. рублей).

Также заметно увеличились зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — в 2018 году средний оклад работника в этой области составил чуть более 40 тыс. рублей, а в 2013 году — 24,5 тыс. рублей. Прирост — 63%.

Средняя зарплата работников, занятых в области информации и связи, увеличилась на 60% (с 42,2 тыс. до 67,8 тыс. рублей). Почти на 54% выросла зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемых (с 54,1 тыс. до 83,2 тыс. рублей в 2018 году).

Тот же Росстат сообщил, что доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%. При этом 14,2% семей денег хватает только на еду.