Работодателям велят индексировать зарплату

На основании статей 130, 134 ТК индексация зарплаты является для всех работодателей обязанностью. Ее порядок должен быть предусмотрен локальными нормативными актами организации. А вот что касается размера индексации, то он определяется работодателем самостоятельно с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представителя работника, но не менее величины индекса потребительских цен на товары и услуги.

Об этом говорится в обращении к работодателям, подписанном 7 октября на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Челябинской области.

Документ размещен на сайте Федерации независимых профсоюзов РФ.В документе уточняется, как поступить работодателям, если до сих пор нормы об индексации не включены в локальные акты.

В этом случае необходимо внести соответствующие изменения (дополнения) в действующие ЛНА.

Индексацию предписано производить в соответствии с прогнозным значением на текущий год индекса потребительских цен. Если у работодателя имеются более широкие финансовые возможности, индексировать зарплату рекомендуют повышать еще больше

За отказ индексировать зарплату работодатель несет не только материальную ответственность перед работником, но и административную в соответствии с КоАП, говорится в документе.