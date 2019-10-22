Приставы отобрали иномарку у главбуха, которая обворовала работодателя

Главный бухгалтер, которая работала в ООО и у индивидуального предпринимателя из Кемеровской области совершила хищение в особо крупном размере. Через систему интернет-банк бухгалтер направляла платежные поручения на перечисление денежных средств на расчетные счета лиц, не имеющих коммерческих отношений с ее работодателями.

Дело дошло до суда, который признал гражданку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком, а также постановил возместить материальный ущерб в пользу ИП в размере 520 тыс. руб и в пользу ООО — 799 тыс. руб.

Однако в добровольном порядке бывшая главбух задолженность оплачивать отказывалась.

В этой связи приставы арестовали ее автомобиль — Nissan Qashqai, предварительная стоимость имущества составила 1 млн. руб.

Теперь у гражданки есть 10 дней для оплаты долга, иначе автомобиль будет передан на реализацию, сообщает пресс-служба регионального УФССП.