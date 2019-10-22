Какая будет пенсия, если отчислениями в ПФР распоряжаться самостоятельно

Какая пенсия была бы у человека к 65 годам, если бы он не делал отчисления в Пенсионный фонд? Результат прикинул автор канала «Сберкнижка». Приводим его расчеты как информацию к размышлению.

Исходные данные: зарплата 50 тыс. рублей в месяц на руки. Трудовой стаж с 24 лет.

Определяем ресурсы.

1. 50 000 на руки, означает, что НДФЛ (13%) уже вычтен. То есть зарплата до вычета НДФЛ (указанная в трудовом договоре) равна 57 471 рубль.

2. Отчисления в пенсионный фонд 22% от зарплаты, что равняется 12 643 рубля или 199 $ по текущему курсу ежемесячно.

3. В модель заложен небольшой ежегодный рост доходов на уровне 1,5%. Это даже ниже инфляции и на самом деле ваша зарплата растет гораздо быстрее за такой срок.

Определяем уровень целевой доходности. 24 года. До пенсии более 40 лет. Поздравляю, это лучшее время для начала накоплений.

Можно себе позволить инвестиционный портфель с очень высоким уровнем риска и потенциальной доходности. Но для данной модели автор предлагает быть суперконсервативными, и определить доходность на уровне 5,5% годовых. Мало? Конечно мало! Но подождите результаты. Расчеты:

Читаем слева направо:

1. Возраст инвестора и количество лет накоплений.

2. Сумма накоплений в месяц в долларах и рублях. Раз в год она увеличивается на 1,5%.

3. Сумма накоплений в год.

4. Результат роста капитала накопительным итогом. Здесь учтен доход в размере 5,5% годовых.

5. Сумма выплат по пенсии. Пенсия рассчитана до 85 лет, если человек выйдет на пенсию в 65 лет, то сумма рассчитана так, чтобы капитала хватило на 20 лет, а если в 55 лет, то на 30 лет и т.д.

6. Сумма пенсионных выплат в рублях по текущему курсу.

Итог. Получается, что при мега-консервативном подходе пенсия будет 2 738 $ или 174 000 рублей в месяц по текущему курсу. А если исходить из того, что доходность за 40 лет будет не меньше 7% годовых, а рост уровня зарплаты хотя бы 2,5%, то пенсия получится 265 000 рублей в месяц.