Клерк.Ру

25 числа, в пятницу. Налоговики всех ждут у себя

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

Граждане смогут посетить День открытых дверей во всех налоговых инспекциях страны, где им дадут разъяснения по направленным в 2019 году налоговым уведомлениям.

Он пройдет 25 октября с 09.00 в течение рабочего дня.

Желающие смогут задать специалистам вопросы о порядке исчисления и уплате земельного и транспортного налогов, а также налогов на имущество и на доходы физических лиц.

Сотрудники налоговых органов подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, и ответят на другие вопросы по теме налогообложения имущества и доходов физлиц.

В пятницу вы к ним, а в субботу — они к вам.

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