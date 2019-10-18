Клерк.Ру

ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников

Налоговики обсуждают друг с другом новую придумку начальства: обзвон и обход должников.

Как побудить граждан оплатить налоги?

«Мы обзваниваем, каждому отделу дали свой список».

«Нас по домам отправляют».

«У нас подворовые обходы. С задолженностью и новыми сну».

*СНУ – сводное налоговое уведомление.

Коллеги пишут: отправляют по квартирам все отделы. Ходят по выходным, когда люди отдыхают дома. «Похоже только так и достучаться можно, напрямую».

 

Вот такие новости. Это при том, что налоговикам платят мизерную зарплату и тянут с премиями.

 

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Вы бухгалтер, но директор вас не ценит? Считает, что вы только тратите его деньги и переплачиваете налоги?

Станьте ценным спецом в глазах руководства. Научитесь работать с дебиторкой.

У Центра обучения «Клерка» новый онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».

Записывайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки
Андрей Галкин
Хочу купить за 6 995 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ