ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников

Налоговики обсуждают друг с другом новую придумку начальства: обзвон и обход должников.
Как побудить граждан оплатить налоги?
«Мы обзваниваем, каждому отделу дали свой список».
«Нас по домам отправляют».
«У нас подворовые обходы. С задолженностью и новыми сну».
*СНУ – сводное налоговое уведомление.
Коллеги пишут: отправляют по квартирам все отделы. Ходят по выходным, когда люди отдыхают дома. «Похоже только так и достучаться можно, напрямую».
Вот такие новости. Это при том, что налоговикам платят мизерную зарплату и тянут с премиями.
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