ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников

Налоговики обсуждают друг с другом новую придумку начальства: обзвон и обход должников.

Как побудить граждан оплатить налоги?

«Мы обзваниваем, каждому отделу дали свой список».

«Нас по домам отправляют».

«У нас подворовые обходы. С задолженностью и новыми сну».

*СНУ – сводное налоговое уведомление.

Коллеги пишут: отправляют по квартирам все отделы. Ходят по выходным, когда люди отдыхают дома. «Похоже только так и достучаться можно, напрямую».

Вот такие новости. Это при том, что налоговикам платят мизерную зарплату и тянут с премиями.