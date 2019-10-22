Какую переплату по взносам нельзя зачесть

Переплату по страховым взносам, возникшую до 1 января 2017 года нельзя учесть в счет взносов, уплачиваемых после этой даты по правилам Налогового кодекса. Это подтвердил Верховный суд в решении 04.06.2019 № АКПИ19-231. Судебное дело было включено налоговиками в Обзор судебной практики за 3 квартал.

Индивидуальный предприниматель пытался в Верховном суде признать недействующим письмо ФНС о том, что зачет переплаты страховых взносов, образовавшейся до 2017 года, не производится. Однако ему это не удалось.

Прежде всего, ВС напомнил, что письмо не является нормативным актом. Это разъяснение для конкретного плательщика и ФНС не направляла его нижестоящим органам. Тот факт, что письмо опубликовано в негосударственном электронном периодическом издании и его реквизиты есть в решениях УФНС и судебных актах, не делает его обязательным для неопределенного круга лиц.

Однако по существу все-таки претензии ИП были рассмотрены. И суд согласился с выводами ФНС - зачет взносов невозможен в силу закона. После передачи администрирования взносов налоговикам, зачесть переплату по взносам, образовавшуюся на 1 января 2017 года нельзя. Её можно только вернуть.