Режим самозанятых введут еще в 13 новых регионах

В 2020 году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов, обмолвился Антон Силуанов в программе «Право на справедливость».

«В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры, — 13 регионов таких», — сообщил Силуанов.

А со второго полугодия режим могут распространить и для всех остальных местностей. В эфире министр проговорился, что ФНС создаст специальный продукт, который бы показывал налоговикам хитрых предпринимателей, нанимающих самозанятых для оптимизации налогообложения.

«Сейчас в четырех регионах некоторые такие ушлые предприниматели вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и так далее, стали приглашать самозанятых. Это все видно. Налоговая служба все видит, но мы договорились, что год с момента реализации этого эксперимента мы не заходим, не проверяем бизнес. Но еще раз повторю: такие предприятия на счету у налоговой», — подчеркнул министр.