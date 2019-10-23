Снятие наличных в магазинах становится массовым

До конца года Сбербанк оборудует 3 тыс. магазинов для снятия наличных на кассах в 76 регионах России. Сейчас сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка и доступен для держателей карт более чем в 2,3 тыс. торговых точек.

В Промсвязьбанке пилотный проект по снятию наличных вместе с покупкой планируют запустить в ноябре, в банке «Открытие» данная услуга будет доступна со следующего года.

Россельхозбанк тестирует сервис с апреля 2019-го, в сентябре такую возможность запустил Альфа-банк, а в октябре — Райффайзенбанк.

Таким образом, больше половины из топ-10 российских банков запустят сервис в 2020-м году, пишут «Известия».

На данный момент Billa — единственный крупный ритейлер, который предлагает подобную услугу уже в 170 магазинах по всей России. Там деньги могут снять держатели карт 12 банков с платежной системой MasterСard.

Сервис также будет запущен в сети магазинов ВкусВилл.

О своей заинтересованности в этой услуге заявила и торговая сеть «Магнит».

В случае востребованности услуги уже в течение нескольких лет она сможет быть внедрена во всех магазинах, где есть возможность приема карт, уверены эксперты. В перспективе одного-двух лет сервис может появиться в торговых точках по всей стране,