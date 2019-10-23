Профсоюзы требуют от работодателей повышения зарплаты работников

В трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений Свердловской области внесут изменения.

В документ добавят новый пункт: «Сторонам социального партнерств совместно добиваться ежегодного повышения заработной платы на 5% выше инфляции на всех предприятиях и в организациях внебюджетной сферы, ставя задачу, в течение 3-х лет вывести среднюю заработную плату по Свердловской области выше, чем средняя заработная плата по РФ».

Позицию профсоюзов по этому вопросу поддерживают органы власти в лице губернатора и правительства Свердловской области: необходимо повышать заработную плату выше размера инфляции.

Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов в целом поддержал общую концепцию по росту зарплаты выше инфляции: сторона работодателей взяла время для проведения анализа финансово-экономического состояния предприятий и выработки конкретных предложений по росту зарплаты.

Стороны соцпартнерства договорились обменяться обоснованиями по росту зарплаты до 14 ноября с целью дальнейшего включения соответствующих пунктов в коллективные договора.

Напомним, трехсторонние соглашения действуют на разных уровнях от федерального до районного и заключаются между тремя сторонами — властью, бизнесом и профсоюзами.