3 млрд рублей. Выиграли, но не стали забирать

Люди не забрали свои выигрыши в лотерею почти на 3 млрд рублей. Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности. В течение этого времени деньги хранятся на спецсчете, а потом направляются в бюджет.

Такие расчеты на основании своих данных специально для «Известий» подготовил оператор по распространению билетов государственных лотерей «Столото». Как пояснили в компании, невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. По истечении этого периода средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года. Пока этот срок давности не истек, победитель еще может обратиться за деньгами, если имел уважительную причину (болезнь, отъезд и тому подобное) и может доказать это документально.

Самым крупным невостребованным стал выигрыш на сумму в 10 млн рублей.

Подавляющая часть невостребованных денег (91,1%) приходится на суммы менее 150 рублей, то есть сопоставимые со стоимостью лотерейного билета. Доля выигрышей размером до 999 рублей — 8,7%, на сумму более 1 тыс. рублей — менее 1%. Многие люди просто теряют бумажные билеты, объяснили в «Столото» причины, по которым победители не приходят за деньгами.

Однако социологи и психологи считают, что дело в другом — рассчитывая на большой куш, люди просто разочаровываются, когда победа конвертируется в небольшой денежный эквивалент.