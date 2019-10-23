На «Авито» продают вещь Путина

И это не обертка от мороженого.

На «Авито» продают визитку Путина 20-летней давности. Она якобы досталась нынешнему владельцу от отца, который работал с Владимиром Владимировичем. В те времена будущий президент занимал пост председателя комитета внешних связей мэрии Санкт-Петербурга. Путин действительно был при этой должности с 1991 по 1996 год. За бумажку просят 2 млн рублей.

Столько лет ждать! Неужели была информация о числе президентских сроков, и надо сливать, пока не поздно?