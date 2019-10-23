На «Авито» продают вещь Путина

менять ГД решением участника, писать оф. письмо с требованием передать уч. документы новому дирек...
Вернутся к старой схеме, когда работники были оформлены, как ИП. Короче, все происходящее подтвер...
О, а меня завтра вызывают - неужели тоже подпишу?
Браво, перекрасившимся большевикам, чекистский опыт по массовому и плановому выявлению шпиёнов ре...
Chairman. Это стулочеловек?
Они требовали разблокировки онлайн-банка и исключения из черного списка банка. ...
А что, они со Сбера компенсацию поимели или что, не поняла? ...
Знакомый рассказывал забавную ситуацию:Учредитель Российской организации - иностранное физ. лицо....
Бегите в единственное отделение банка в Москве с КТС и забирайте весь остаток на свой личный счет...
для наших чиновников "справедливость" это всего лишь слово из словаря русского языка, которое нах...
По другому и не скажешь))
Можно будет на эту сумму заплатить налога меньше
Тоже оплачивал полис на днях от Альфы, но пронесло, галочку снял, оплата прошла нормально, без ли...
Вот это и есть самое смешное
А типа этот бывший толстопуз к ситуации не причастен?
Мы не прикрываемся законами, а работаем на их основе и требованиях регулятора. ...
Супруг столкнулся с такой "подлянкой" от Альфа. просто молча пришло смс о списании 350 рублей. Эт...
Спасибо автору за столь подробно "разжеванную" тему, по стране, наверное, десятки тысяч человеко ...
С одной стороны - малая кровь, 4%, увеличенные на 5% - это 4,2%.С другой - ну сколько можно нагиб...
Без брачного договора и автомобиль у Вас общий и доход от арендных платежей за автомобиль, то ест...
О чем думают эти люди? Что сейчас кулаками помашет и отобьется от всех проверок? Дичь какая-то. ...
Должно быть это уже многочисленная каста, действуящая как тайная ложа по бустройству своего счаст...
Ага, знаем мы таких реальных собственников) убрать такую запись -только через смену участника....
Ой, можно подумать что только у ИП требуют чушь собачью. Тут либо подписываешься под сделку, либо...
Надеюсь, крупные города это обойдет стороной. И так вечно везде очереди, а так кассиры еще и день...
Прямые выплаты - отличный проект. ФСС видит всю информацию из электронного больничного, не надо п...
Мы выбирали из состава учредителей лицо, ответственное за подписание приказов на премии, отпуска ...
Вы с ботом разговариваете )
Дело в том, что правительство не утвердило перечень фруктов, попадающих под НДС 10%. Т,е. норма з...
Платите за уборку мусора? Выкидывайте его куда угодно... Хоть в окно, хоть в мусорку... Вы уже за...
А что если сам руководитель отправил это бабло на отмывание, а буха сделал крайним?Есть такие - ...
Как то, левая нога не знает,что делает правая. Кто то недавно говорил, что у нас с экономикой всё...
интересное мнение, я таких предпринимателей не встречала. Обычно наоборот, доверяют ЭЦП и потом у...