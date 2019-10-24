Где больше всего самозанятых и чем они зарабатывают

Статус самозанятых граждан за девять месяцев 2019 года в Москве получили 131 тыс. человек, или около 60% всего самозанятого населения России. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 млрд рублей, а с января по август в бюджет столицы поступило 235,5 млн рублей налоговых отчислений от них.

В основном самозанятые - это люди, которые занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают в аренду квартиры. Каждый месяц число самозанятых в Москве увеличивается на 15-20 тыс., утверждают московские чиновники.

Вчера появилась информация, что ФНС с 2020 года начнет выявлять схемы по уходу работодателей от налогов и взносов с использованием самозанятых граждан.