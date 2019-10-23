ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

С 2020 года ФНС будет охотиться за компаниями, которые работали с самозанятыми. И заставит их оплатить страховые взносы и НДФЛ. Об этом заявил сегодня Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Компаниям выгоднее работать с самозанятыми, поэтому многие переводили своих же сотрудников на экспериментальный режим, и вместо страховых взносов и НДФЛ в 13% платили сверх зарплаты только 6%.

Силуанов предупредил, что налоговики легко определят таких ушлых работодателей. Но в этом году введен мораторий на проверки, поэтому их не трогают. А вот в следующем году моратория не будет и налоговики начнут трясти компании.

«Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», – сказал он.

В общем, опасно работать с самозанятыми, у которых ваша компания единственный клиент.