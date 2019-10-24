Как продать жилье, купленное за счет маткапитала

Приобретённая с использованием средств маткапитала собственность считается совместной, то есть делится между всеми членами семьи, независимо от возраста и прочих факторов. К членам семьи относятся супруг и все дети владельца сертификата (рожденные и усыновленные).

Любые действия с жилплощадью, особенно ее продажа, напрямую затрагивают интересы детей-собственников и их неотъемлемое право на достойные условия проживания. Контроль за соблюдением этих прав осуществляют органы опеки и попечительства. Продажа имущества, собственником которого являются несовершеннолетние дети, по мнению органов опеки, должна гарантировать последним другие, достойные условия для проживания. И если речь, к примеру, идет о приобретении более просторной квартиры, разрешение на продажу опека дает.

Все сделки с жилплощадью, купленной с привлечением маткапитала, подчиняются тем же нормам и правилам, что и с любым жильём, в числе собственников которого имеются дети, не достигшие 18 лет, пояснили в ОПФР по Амурской области.

Основным условием в сделках, связанных с приобретением жилья с использованием маткапитала, является оформление его в собственность всех членов семьи владельца сертификата, к которым относятся супруг и дети. В дальнейшем продать его возможно только с разрешения органов опеки. А если выделение членам семьи долей не было осуществлено, то при продаже такого жилья уже подключаются органы прокуратуры, а в отдельных случаях и правоохранительные органы.

Таким образом, недвижимость, купленную на средства материнского капитала, и оформленную в долевую собственность на детей нельзя продать без разрешения органов опеки на проведение сделки.