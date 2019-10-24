Самые богатые женщины России

В Forbes назвали самых богатых женщин в России. Бессменным лидером списка седьмой год является Елена Батурина.

Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве — «Интеко». Её состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга оказалась основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чей капитал составляет около миллиарда долларов. Оборот её кампании в 2018 году составил почти 119 млрд.рублей

Впервые вошла в рейтинг и сразу заняла третью строчку Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука (600 миллионов).

В пятерку самых богатых россиянок также вошли бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (около 600 миллионов долларов) и акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева (550 миллионов).

Шестую позицию в рейтинге богатейших женщин России с состоянием $500 млн заняла совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг, дочь бизнесмена Аркадия Ротенберга.

На седьмой оказалась заместитель председателя правления НОВАТЭКа Татьяна Кузнецова ($460 млн). В топ-10 также вошли совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн) и владелица пакета акций «ФосАгро» Евгения Гурьева ($390 млн).