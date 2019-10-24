Когда выплачивая доход физлицу-ИП, фирма не является налоговым агентом по НДФЛ

Дмитрий424 Больше с юриками работать не буду (чтобы не подставлять клиентов), а 31 декабря - закроюсь...... ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

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kotobormot вы вдвоем идете с ГД? отпишитесь потом плиз как все прошло. Я вроде слышала что на зп комиссию ни... Реальный директор ООО под давлением налоговиков отрекся от своего бизнеса

kotobormot что ни день то новости про Силуанова) то бабла наколотил где то гораздо больше чем его оф. з/п ,т... ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

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бух2007 это норма больше не работает. В НК сделали исключение. И теперь со скрытых зарплат НДФЛ будут пла... ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

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Amirv А как с организации НДФЛ то взыщут? Штрафы и пени еще понятно, но ЮЛ не плательщик НДФЛ и если не... ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

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