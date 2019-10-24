Когда выплачивая доход физлицу-ИП, фирма не является налоговым агентом по НДФЛ

При получении доходов от осуществления предпринимательской деятельности, ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ.
Если физлицо при заключении с организацией договора на оказание услуг указывает, что оно действует в качестве ИП, то в отношении доходов, полученных им от осуществления такой деятельности, обязанностей налогового агента у организации не возникает.
Такие разъяснения дает Минфин в письме от 09.10.2019 № 03-04-07/77527, отвечая на запрос ФНС.
В свою очередь, вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/21199@ от 15.10.2019.
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