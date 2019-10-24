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Когда выплачивая доход физлицу-ИП, фирма не является налоговым агентом по НДФЛ

При получении доходов от осуществления предпринимательской деятельности, ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ.

Если физлицо при заключении с организацией договора на оказание услуг указывает, что оно действует в качестве ИП, то в отношении доходов, полученных им от осуществления такой деятельности, обязанностей налогового агента у организации не возникает.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 09.10.2019 № 03-04-07/77527, отвечая на запрос ФНС.

В свою очередь, вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/21199@ от 15.10.2019.

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