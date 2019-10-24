Важные изменения для участников внешнеэкономической деятельности

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба ФНС.

Эти поправки в валютное законодательство были внесены Федеральным законом от 16.10.2019 № 341-ФЗ.

Так, разрешается использование переводного (трансферабельного) аккредитива. Теперь это не нарушает требования по репатриации выручки, если резидент обеспечил зачисление экспортной выручки на свой счет или на счета вторых получателей средств в уполномоченном банке в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный внешнеторговым экспортным договором.

Новым законом установлен перечень документов, подтверждающих осуществление расчетов с использованием переводного аккредитива, которые вправе запрашивать агенты валютного контроля.

Также данный закон признает правомерным нерепатриацию резидентом средств по внешнеторговому договору или договору займа в части сумм комиссионного вознаграждения, уплаченных банкам-корреспондентам за проведение операций по переводу денежных средств.