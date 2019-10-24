Закон о сокращенной рабочей неделе приняли

Но повезло пока только работницам села.

Госдума приняла в третьем чтении закон, гарантирующий жительницам села 36-часовую рабочую неделю. При этом оплата должна быть как за 40-часовую. Кроме того, законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделён на части.

Правом на сокращённую рабочую неделю сельские работницы пользуются много лет, ведь еще в 1990 году такая льгота была закреплена постановлением Верховного Совета РСФСР. Однако в связи с запланированной отменой многих устаревших нормативных актов, они могли лишиться этой льготы. Ведь в Трудовом кодексе эта норма не была прописана.

С принятием нового закона женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжёлые условия труда, считает один из авторов документа председатель Госдумы Вячеслав Володин.