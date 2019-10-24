Новая статистика: вести бизнес стало проще

Россия поднялась на три места в рейтинге Doing Business Всемирного банка.

Сейчас страна занимает в нём 28-ю позицию, у неё 78,2 балла из 100 возможных (в прошлом году — 77,37), пишет «Коммерсантъ».

Среди лидеров в этом году — Новая Зеландия (86,8 балла), Сингапур (86,2) и Гонконг (85,3), Дания, Южная Корея и США. Грузия же, годом ранее стремительно вошедшая в десятку, теперь опустилась с 6-го на 7-е место, но опережает Великобританию и Норвегию. «Развивающиеся страны постепенно приближаются к развитым, но разрыв остается значительным»,— отмечают во Всемирном банке. В десяти странах с максимальным прогрессом (Саудовская Аравия, чья оценка выросла на 7,7 балла, а также Иордания, Таджикистан, Пакистан, Китай, Индия, Нигерия и др.) он затронул регистрацию бизнеса, получение разрешений на строительство и международную торговлю, хуже же всего реформируются процедуры банкротства.

Рейтинг отражает стандартные процедуры для модельной фирмы в 12 областях регулирования. Сейчас в нём участвуют 190 стран.

Среди российских реформ эксперты Всемирного банка оценили сокращение сроков подключения к электросетям в Москве и Санкт-Петербурге, увеличение требований к корпоративной прозрачности, а также облегчение уплаты налогов (с помощью заявительного порядка возврата НДС надёжными плательщиками).

В новом рейтинге Россия значительно улучшила свои показатели по сроку получения разрешений на строительство (с 48-го на 26-е место, минус две процедуры и сокращение со 194 дней до 165). Также эксперты отметили, что подключение к российским электросетям стало доступнее (с 12-го на седьмое место, сроки сократились с 73 до 41 дня, снизились издержки).

Ухудшение позиции отмечалось в доступности кредитов — с 22-го на 25-е место (балл тот же), обеспечении исполнения контрактов (с 18-го на 21-е место, балл также не изменился), по регистрации же бизнеса, несмотря на незначительное улучшение балла, РФ опустилась с 32-й на 40-ю строчку — как и в разрешении проблем неплатежеспособности (при небольшом улучшении балла опустилась с 55-й на 57-ю строку). По уплате налогов также произошло снижение с 53-го на 58-е место (хотя балл при этом вырос до довольно высокого — 80,5 — за счет сокращения сроков с 168 часов до 159 и роста индекса по нагрузке после уплаты). В защите миноритариев РФ и вовсе упала с 57-го на 70-е место (минус 1,7 балла), хотя ВБ, видимо, учел апрельские поправки к закону об АО, уточнившие правила выкупа акций ПАО по требованию акционеров (обычно оцениваются изменения законодательства, принятые до мая).

Глава Минэкономики Максим Орешкин, комментируя результаты рейтинга, отметил, что он не учитывает важность стабильности регулирования для инвесторов, назвав это главной задачей правительства на ближайшие годы.