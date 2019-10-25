Депутаты одобрили заморозку накопительной пенсии

Накануне в первом чтении был принят законопроект № 802512-7, который до 2022 года продляет так называемую заморозку накопительной части пенсии.

Законопроект устанавливает обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на ОПС, поступающих в 2014 — 2021 годах.

Поясним, сейчас работодатели платят страховые взносы на ОПС по тарифу 22 % от фонда оплаты труда работника.

Из них 6 % тарифа могли бы идти на формирование пенсионных накоплений, а 16 % — на формирование страховой пенсии.

Однако вот уже несколько лет все 22 % идут на страховую пенсию. Отчислений на накопительную пенсию работодатели не производят.

Для работодателей по сути ничего не меняется. Они просто платят все взносы одной платежкой на один КБК.

А чем чревата заморозка для работников? На их лицевые счета все также зачисляются все взносы, уплаченные работодателем (за исключением солидарной части тарифа). Но отдельных отчислений на накопительную пенсию не производится, все идет на страховую пенсию. Застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они просто идут в другую «копилку», отмечают в ПФР.

Однако не стоит забывать, что перечисленные работодателями страховые взносы будут получены работниками только в виде пенсии, при условии, что они до нее доживут.

А вот та часть взносов, которая сейчас заморожена, формировала пенсионные накопления, передающиеся по наследству в случае, если человек не дожил до пенсии.